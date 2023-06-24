Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи

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Глава государства отметил, что теперь по инициативе молодых людей праздник проводится в последнюю субботу июня, что позволяет сделать его ярким и масштабным, объединить со школьными выпускными.
«Их неповторимую атмосферу, романтику, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль "Алые Паруса", который стал символом Санкт-Петербурга. Добавлю, что и в других регионах нашей большой страны также есть свои <...> замечательные, добрые традиции», — cказал Путин.По словам президента, именно молодые солдаты и офицеры сейчас мужественно сражаются на фронтах специальной военной операции во имя безопасности и суверенитета нашего государства.
В завершение своего выступления Владимир Путин назвал нынешнее время «временем России» и пожелал молодежи найти свое признание на новом этапе жизни, призвав не сдаваться и не опускать руки в случае неудачи.
Ранее «Радио 1» писало, что в рамках проекта «Твой герой» участников СВО подготовят в наставники для российской молодежи. Демобилизованные участники спецоперации смогут преподавать патриотическое воспитание в школах, колледжах, высших учебных заведениях, а также в центрах дополнительного образования.