Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»

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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
Уже во вторник президент проведет серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии.
До этого в пресс-службе Кремля заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российско-китайская встреча на высшем уровне должна пройти 18 октября.
Ранее Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о пользе сотрудничества ЕАЭС и КНР. Он отметил, что проект «Один пояс — один путь» помог привлечь порядка 24 миллиардов долларов инвестиций. Глава РФ обратил внимание на то, что количество программ, которые выгодны обеим сторонам увеличивается. Путин подчеркнул, что данные проекты приносят также пользу странам, которые покупают инвестиции и кредиты в рамках этой инициативы. КНР также получает выгоду из реализации этих проектов, так как они помогают развитию и обеспечению продуктами, а также создают условия для улучшения и расширения развития.
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До этого в пресс-службе Кремля заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Пекине дальнейшее развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российско-китайская встреча на высшем уровне должна пройти 18 октября.
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Артем Путинцев