Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане

Фото: сайт Кремля
Президент России проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане.
Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.
Читайте также:
Путин сегодня проведет совещание, посвященное событиям в аэропорту Махачкалы
Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию
Меликов: канал «Утро Дагестана», разжегший беспорядки, управлялся с Украины
Екатерина Коршунова