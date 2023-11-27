Владимир Путин проводит встречу с главой ВТБ Андреем Костиным

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Российский лидер Владимир Путин проводу встречу с главой ВТБ-банка Андреем Костиным.
Напомним, в начале октября 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в распоряжении ВТБ-банка. Известно, что акции были переданы в размере ста процентов. Как отмечается в документе, подписанном российским лидером, с помощью такого шага планировалось достичь более эффективного управления, а также прогресса в развитии промышленности в судостроительной сфере.
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