Владимир Путин раскрыл, кем работал до политики

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Россия никогда не захлопывала окно в Японию, это произошло со стороны Токио, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Глава РФ напомнил, что именно Япония ввела антироссийские санкции. При этом, Москва готова пойти на диалог с Токио, если инициатива будет проявлена с японской стороны.
Во время заседания «Валдай» Путин также отметил, что Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру.
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«Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соответствует нашим национальным интересам, поработаем и над этим», - прокомментировал ситуацию Путин.
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Евгения Парфентьева