Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области

Фото: сайт Кремля
Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо губернатором Херсонской области.
ТАСС пишет, что на заседании Херсонской областной думы первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко по спецпоручению президента РФ Владимира Путина представил на этот пост трех кандидатов, среди которых были Владимир Сальдо, Иван Шумаков и Игорь Шепелин.
Ранее партия «Единая Россия» одержала победу в выборах в Херсонской области, получив 28 из 36 мест в законодательном собрании. Об этом сообщает региональный избирком. На момент обработки 72,24% бюллетеней в Херсонской области «Единая Россия» набрала 73,73% голосов. Помимо этого, уточняется, что в остальных новых регионах России также лидировала «Единая Россия».
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«Я буду с честью выполнять обязательства, потому что это высокое доверие, но ещё и не менее большая ответственность», —заявил Владимир Сальдо после объявления итогов тайного голосования.
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Мария Фирсова