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Победа России в спецоперации на Украине приведет к объединению «Глобального Севера», заявил бывший помощник российского президента Владимир Сурков в статье для портала «Актуальные комментарии».
«Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер», - прокомментировал ситуацию Сурков.По мнению политика, на скорое появление «Глобального Севера» указывает актуализация понятия «Глобальный Юг», а юга без севера быть не может.
Теперь же, границы союза начинают очерчиваться сами собой, и пусть НАТО и ЕС потребуется еще много времени, чтобы осознать, что же такое «правильный мир», рано или поздно это должно произойти, считает Сурков.
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