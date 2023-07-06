Владимир Зеленский прибыл в Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Болгарию для переговоров с руководством государства.
«София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами», —написал в своём канале президент Украины.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины, об этом сообщил глава ведомства Тодор Тагарев, пишет издание РИА Новости.
По его словам, София готовит новый транш военной помощи Киеву. Он добавил, что поставленное вооружение будет соответствовать запросам Украины. Министр заявил, что со складов будет выведено то, что находится в удовлетворительном и рабочем состоянии. Он также отметил, что вооружение будет иметь рабочий ресурс, однако, его возраст составит более 30-40 лет.
Читайте также:
Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте на Украине
Зеленский назвал причину, по которой затянулись сроки наступления ВСУ
Владимир Зеленский уговаривал США и Европу начать контрнаступление ВСУ раньше
Мария Фирсова