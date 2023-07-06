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Владимир Зеленский прибыл в Болгарию

06 июля 2023, 13:41

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Болгарию для переговоров с руководством государства.
«София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами», —написал в своём канале президент Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины, об этом сообщил глава ведомства Тодор Тагарев, пишет издание РИА Новости.

По его словам, София готовит новый транш военной помощи Киеву. Он добавил, что поставленное вооружение будет соответствовать запросам Украины. Министр заявил, что со складов будет выведено то, что находится в удовлетворительном и рабочем состоянии. Он также отметил, что вооружение будет иметь рабочий ресурс, однако, его возраст составит более 30-40 лет.


Соответствующий пакет военной помощи будет в ближайшее время направлен для рассмотрения совету министров.

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#Зеленский
#Болгария
#Украина
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В московском Институте органической химии на Ленинском проспекте произошёл взрыв
06 июля 2023, 19:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Взрыв случился в здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве.
Пострадал один человек. По данным Shot, ЧП случилось в лабораторном корпусе здания. Пострадавшего с химическим ожогом госпитализировали.
 
Baza пишет, что причиной взрыва стала неудачная химическая реакция.

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#взрыв
#институт
#Ленинский проспект
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В Митуризме рассказали, где в Краснодарском крае меньше всего людей
06 июля 2023, 19:41

Фото: iStock/LARISA DUKA

Курорты Краснодарского края заполнены на 83%, ожидается, что до конца лето там отдохнет порядка 12, 5 миллионов россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на Минтуризм России.
Согласно сообщению, отдыхающих готовы принять более 10 тысяч отелей и гостиниц. Подготовлено порядка 600 тысяч мест.

По состоянию на 6 июля в Краснодарском крае отдохнуло более шести миллионов туристов. На сегодняшний день, курорты, расположенные на Черном море, заполнены на 83%. При этом на Азовском море занято 73% от общего числа мест. А вот в предгорных районах Краснодарского края загружено всего 50%.

При этом в Бетте, Кринице, Прасковеевке и Веселовке отдыхающих намного меньше и на пляжах полно свободных мест. В министерстве также посоветовали рассмотреть курорты побережья Азовского моря.

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#Краснодарский край
#море
#лето
#курорт
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США 7 июля может объявить о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
06 июля 2023, 19:39

Фото:iStock/Yaraslau Mikheyeu

США 7 июля объявят о новом пакете помощи Украине, в который будут входить кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на свои источники. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал журналистам на борту самолета президента США Джо Байдена, что американские власти активно рассматривают поставки на Украину кассетных боеприпасов.
 
В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данные поставки США «очередным шагом к эскалации».
 
Отметим, что такой вид боеприпасов запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали, в общей сложности, 123 государства, однако в их число не вошли США и Украина.

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#США
#Украина
#СВО
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Талибы* объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане
06 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/NatanaelGinting

Пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату». Об этом сообщает Khaama Press.
Пресс-секретарь пояснил, что салоны красоты накладывают «непомерное бремя» на семью жениха перед свадебной церемонией, а некоторые бьюти-процедуры «противоречат шариату». Мохаджер не уточнил, в чем именно заключается противоречие.

Напомним, 4 июля стало известно, что Талибы* запретили в Афганистане салоны красоты. Они должны будут закрыться в течение месяца.

*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России

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#Афганистан
#салон красоты
#женщины
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Президент портала SuperJob Захаров заявил о необходимости изменений в сфере производства
06 июля 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.
«На многих предприятиях низкая производительность труда, устаревшее оборудование, долгое время развитием многих отраслей не занимались. Все это приводит к дефициту кадров», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.

До этого эксперты «Авито. Работа» исследовали рынок труда и проанализировали, как изменилась ситуация с начала 2023 года. Так, по сравнению с прошлым годом, зарплаты и спрос на сотрудников уверенно росли, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне. За полгода число вакансий выросло почти вдвое — на 93%, а в сравнении с первым полугодием 2022 — на 175%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах страхования и банковском деле.

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#работа
#производство
#труд
#общество
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В Москве 8 июля из-за велогонки перекроют некоторые дороги
06 июля 2023, 19:24

Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

8 июля с 7:30 до 12:00 в районе улицы Косыгина в Москве перекроют движение.
Изменения в движении связаны с проведением велогонки «Столица», сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале.
 
Помимо улицы Косыгина перекроют участки Университетской площади, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта и Воробьевского шоссе.

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#Москва
#велогонка
#движение
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В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
06 июля 2023, 19:21

Фото: iStock/Matt277

В Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находятся люди. Они заблокированы огнем. Пожарные уже приступили к тушению пожара.

Согласно сообщению, спасатели вынесли уже двух людей, которые надышались угарным газом. Они будут направлены в ближайшие медучреждения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего из горящего здания спасли уже семь человек. Эвакуация людей продолжается.

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#пожар
#Москва
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Вирусолог Малышев: Заразиться менингитом через посылку маловероятно
06 июля 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Вирусолог Николай Малышев отметил, что менингит передаётся от человека к человекe воздушно-капельным путём, а потому заразиться через посылку маркетплейса заболеванием маловероятно.
«Менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным способом. То есть, через контакты с носителями, больными. <…> А вот заразиться через посылку маловероятно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Он добавил, что при заражении симптомов может не быть вообще, а могут случится менингит, энцефалит и шок. Таким образом, инфицированный может и не подозревать о болезни.

В Екатеринбурге из-за вспышки менингита среди сотрудников распределительного центра OZON погибли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Так, у заболевших инфекция протекала молниеносно. Они скончались менее чем за сутки. Один из погибших поступил в больницу 25 июня, а умер 26 июня. Второго заболевшего госпитализировали 1 июля. Он скончался в тот же день.

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#заболевание
#менингит
#инфекция
#врач
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В Дубне начнут производить оборудование для метро и РЖД
06 июля 2023, 19:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

Научно-производственный комплекс «ЭНКОР» в Дубне будет производить оборудование для метрополитена и РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Сотрудники надзорного ведомства провели профилактический визит на стройплощадку цеха предприятия. 
«Комплекс будет ежегодно изготавливать 250 термопластических контейнеров с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной сигнализации, а также 25 блочно-модульных подстанций, распределители с моторным приводом и индикатором короткого замыкания», – говорится в сообщении. 
Комплекс состоит из одноэтажного здания площадью 5 тыс кв м. Завершить строительство планируют в III квартале этого года. Сейчас на объекте проводят монтаж внутренних инженерных сетей и работы по благоустройству.
 
Визит был проведён по просьбе застройщика. Инспекторы осмотрели здание, оценили благоустройство прилегающей территории, выдали рекомендации по приведению здания в соответствие с проектом. 
 
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#Главгосстройнадзор МО
#экономика
#Дубна
#Московская область
#Подмосковье
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