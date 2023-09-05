Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию

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Эстонские власти не рекомендуют гражданам выезжать в Россию и некоторые другие страны, а также сильно не советуют учиться в них. Эту информацию распространила пресс-служба полиции безопасности (КаПо) в своем заявлении.
Помимо этого, авторы письма выразили свое недовольство тем, что в свете событий на Украине Россия начала рассматривать лиц с двойным гражданством (эстонско-российским) как граждан Российской Федерации. Это может привести к ограниченной консульской поддержке, включая вопросы мобилизации, для таких лиц.
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Артем Кузьмин