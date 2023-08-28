Власти Финляндии ужесточат требования к выдаче виз и ВНЖ для граждан России

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпои глава МВД Мари Рантанен после ареста Воислава Тордена (Яна Петровского) заявили о необходимости ужесточения требований выдачи виз и ВНЖ для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Торден (Петровский) дважды въезжал в Финляндию: по визе и по ВНЖ, который ему выдали из-за того, что его жена учится в финском учебном заведении, то есть, на основании «воссоединения с семьёй». В связи с этим, власти решили ужесточить выдачу ВНЖ и виз для россиян, чтобы на территорию страны не проникали люди, представляющие угрозу безопасности Финляндии.
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