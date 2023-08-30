Власти ФРГ обвинили Киев в подрыве «Северных потоков»

Dragan Mihajlovic
Киев является главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках». Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Авторы статьи сообщают, что сотрудники следственных органов, которые занимаются расследованием дела о подрыве «Северных потоков», становятся все больше убеждены, что за атакой стоит Украина.
Для подрыва «Северных потоков» было использовано взрывное вещество октоген, следы которого, были обнаружены на борту арендованной яхты, на которой диверсанты подобрались к трубопроводу. Немецкие следователи уверены, что украинский спецназ применил взрывчатое вещество под водой и совершил диверсию.
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Для подрыва «Северных потоков» было использовано взрывное вещество октоген, следы которого, были обнаружены на борту арендованной яхты, на которой диверсанты подобрались к трубопроводу. Немецкие следователи уверены, что украинский спецназ применил взрывчатое вещество под водой и совершил диверсию.
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Анастасия Крестьянова