TI: Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа

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Власти Израиля поручили немедленно перекрыть поставки воды в сектор Газа, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац в интервью для The Times of Israel.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ. По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.
В настоящий момент министр энергетики министр энергетики Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть поставки воды в сектор Газа.
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Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ. По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.
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Евгения Парфентьева