Власти КНР отложили визит Борреля в Пекин

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Китай отложил поездку в республику главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, запланированную на следующую неделю.
Китайская сторона направила в ЕС информацию о том, что осуществить визит на следующей неделе не представляется возможным. Причины, по которым Пекин принял соответствующее решение, не называются. Дата, на которую перенесен визит, также не разглашена.
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Анастасия Крестьянова