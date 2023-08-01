Власти КНР планируют начать поощрять граждан за борьбу со шпионажем

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С 1 июля в Китае вступили в силу поправки к закону о шпионаже, которые запрещают передачу любой информации, связанной с национальной безопасностью. Конечно, основная в вопросе соблюдения закона ставка делается на работу внутренних спецслужб, но власти КНР также намерены привлекать граждан к борьбе со шпионажем.
Против принятия поправок активно выступал Вашингтон. В американской администрации заявляли, что обновленный закон будет мешать нормальной работе компаний из США в Китае, передает телеграм-канал РИА Новости.
За последние месяцы Китай произвел аресты десятков своих и иностранных граждан, в том числе руководителя японской фармацевтической компании. Токио призвал своих граждан, проживающих в Китае, соблюдать осторожность, чтобы избежать сложностей с правоохранительными органами. В ответ на это представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что в Китае важно соблюдать законы, и японскому правительству следует донести это до своих граждан.
Власти КНР надеются привлечь простых людей к участию в контрразведывательной работе и даже планируют поощрять их за борьбу со шпионажем.
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За последние месяцы Китай произвел аресты десятков своих и иностранных граждан, в том числе руководителя японской фармацевтической компании. Токио призвал своих граждан, проживающих в Китае, соблюдать осторожность, чтобы избежать сложностей с правоохранительными органами. В ответ на это представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что в Китае важно соблюдать законы, и японскому правительству следует донести это до своих граждан.
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Александр Бойцов