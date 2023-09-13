Власти Молдавии депортировали российского журналиста

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Власти Молдавии депортируют руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что в его квартиру в Кишинёве пришли сотрудники миграционной службы и увезли его в аэропорт с постановлением о депортации из страны первым же рейсом.
Также он уточнил, что ему запретили въезжать в Молдавию в течение десяти лет. При этом, запретили собрать вещи и забрать домашних животных.
Денисов заявил, что, согласно постановлению, журналист представляет угрозу национальной безопасности страны.
Прокомментировал ситуацию гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв. По его словам, такая «разрушительная политика» недопустима и переходит все возможные границы.
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Также он уточнил, что ему запретили въезжать в Молдавию в течение десяти лет. При этом, запретили собрать вещи и забрать домашних животных.
Прокомментировал ситуацию гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв. По его словам, такая «разрушительная политика» недопустима и переходит все возможные границы.
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Анастасия Чинкова