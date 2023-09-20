Власти Нагорного Карабаха объявили о своей капитуляции перед Азербайджаном

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Минобороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 будут о приостановлены военные действий в Карабахе, предъявив властям список условий.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян заявил о готовности принятия мер, направленных на обеспечение безопасности мирного населения.
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