Власти Одессы сообщили о нескольких пожарах в городе

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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что на территории Одессы полыхают несколько пожаров. Об этом он написал в своей социальной сети.
По его словам, после серии взрывов, на территории города вспыхнуло несколько пожаров. В некоторых домовладениях повреждены балконы и выбиты окна.
Градоначальник заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Труханов сообщил о повреждении супермаркета, на который обрушились фрагменты ракет и о разрушении зданий общежития.
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Одессе.
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Градоначальник заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Труханов сообщил о повреждении супермаркета, на который обрушились фрагменты ракет и о разрушении зданий общежития.
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Анастасия Крестьянова