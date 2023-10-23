Власти Подмосковья рассчитывают на участие Общественной палаты в проведении президентских выборов

Власти Московской области рассчитывают на помощь Общественной палаты региона в организации и проведении президентских выборов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на пленарном заседании ОП региона. Он поблагодарил подмосковных общественников и депутатов Мособлдумы за плодотворную командную работу, вручил региональные награды.