Власти Подмосковья рассчитывают на участие Общественной палаты в проведении президентских выборов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Московской области рассчитывают на помощь Общественной палаты региона в организации и проведении президентских выборов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на пленарном заседании ОП региона. Он поблагодарил подмосковных общественников и депутатов Мособлдумы за плодотворную командную работу, вручил региональные награды.
«Мы прекрасно понимаем, насколько важно быть в диалоге, в обмене мнениями, обеспечивать доверие и взаимное уважение. Я хотел бы сказать слова благодарности Общественной палате, каждому муниципалитету за эту работу. Высокие результаты и высокая явка на минувших выборах возможны только в одном случае – когда работает команда. Следующий год тоже электоральный – выборы президента. Мы к нему уже готовимся и очень рассчитываем, уважаемые коллеги, на ваше участие», – сказал губернатор.Он добавил, что Общественная палата играет большую роль в жизни Подмосковья. Это и наблюдение на избирательных участках, и поездки в зону СВО, и организация помощи участникам спецоперации и их семьям в городских округах.
В этом году палата курировала работу по подготовке общественных наблюдателей в Единый день голосования. С июня по сентябрь было проведено около 200 обучающих семинаров. Подмосковное движение общественного контроля стало одним из самых крупных в стране. Наблюдатели работали почти на 4 тыс избирательных участках.
«В деятельности штаба общественного наблюдения приняли участие 33 представителя палаты – треть нашего состава. Была проведена серьёзная работа, подготовлено 12 тыс человек. Мы также получали звонки на горячую линию. Если речь шла о нарушениях, сигналы фиксировались, и по каждому юридическая группа штаба готовила письменный ответ», – рассказал председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что сегодня взаимодействие регионального парламента и Общественной палаты Подмосковья носит системный и конструктивный характер.
«Все мы знаем, что работа в дни выборов осуществлялась в напряжённом режиме. Ключевую роль в успехе контрольных мероприятий сыграла заблаговременная, системная подготовка к Единому дню голосования. Несколько месяцев Общественная палата занималась обучением. Мы высоко ценим нашу совместную работу и настроены на дальнейшее активное сотрудничество», – заявил Брынцалов.Состоялось также подписание соглашения о взаимодействии Общественной палаты региона с Минюстом России по Московской области. Они будут вести совместную работу, в том числе, по поддержке некоммерческого сектора Московской области.
В Общественной палате также создают молодёжное крыло. В него него войдут представители вузов, ссузов, колледжей, ученики 10 и 11 классов школ. Это ребята, которые показали высокую гражданскую позицию при проведении выборов, стали молодыми наблюдателями.
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Лора Луганская