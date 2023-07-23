Власти Польши оспорили исторический факт, высказанный Владимиром Путиным

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Президент России Владимир Путин напомнил польскому правительству о том, что Сталин в 1945 году «подарил» им немецкие территории. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер завил, что Польша получит часть территорий Западной Украины. Также он предположил, что действия Польши могут привести её к конфликту с остальными странами Европы, что повлечёт за собой развал Евросоюза.
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Анастасия Чинкова