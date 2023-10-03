Власти Польши пригрозили Зеленскому

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Украине не следует разрушать отношения с «проверенными партнерами» в Европе, так как это может повлиять на каждое из ее будущих решений, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши, Марчин Пшидач, в интервью журналу Sieci.
Пшидач подчеркнул важность доверия в международной политике и предостерег от иллюзий о поиске новых партнеров за счет разрыва отношений с соседями. Он также отметил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН было негативно воспринято не только в Польше, но и в регионе в целом.
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Артем Кузьмин