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Власти Польши пригрозили Зеленскому

В Варшаве намекнули Киеву на важность отношений с «проверенными партнерами»
03 октября 2023, 04:46
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Украине не следует разрушать отношения с «проверенными партнерами» в Европе, так как это может повлиять на каждое из ее будущих решений, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши, Марчин Пшидач, в интервью журналу Sieci.

Он подчеркнул, что Украина не должна быть склонной доверять обещаниям больших государств больше, чем действиям меньших стран.

Пшидач подчеркнул важность доверия в международной политике и предостерег от иллюзий о поиске новых партнеров за счет разрыва отношений с соседями. Он также отметил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН было негативно воспринято не только в Польше, но и в регионе в целом.

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#украина
#счёт
#оон
#польша
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Антонов прокомментировал заявление США о присутствии Путина на саммите АТЭС
Посол Антонов: Россия самостоятельно определит уровень участия на саммите АТЭС
03 октября 2023, 02:36

Фото: washington.mid.ru

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в понедельник, что Россия будет самостоятельно определять свой уровень участия в предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско, и роль США ограничивается лишь направлением приглашения.
Антонов сделал это заявление в ответ на высказывания пресс-секретаря госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения России на саммит АТЭС, и что приезд президента Владимира Путина на форум не ожидается.

Антонов подчеркнул, что отправка приглашения является технической функцией, принадлежащей США как председателю АТЭС, и не связана с решением о составе российской делегации или уровне ее представленности на саммите. Он подчеркнул, что Россия сама определит, кто поедет от ее имени в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, после получения официального приглашения.

Антонов также выразил мнение, что попытка США связать рассылку приглашений на саммит АТЭС с односторонними санкциями нарушает международные обязательства.

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#антонов
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США подверглись нашествию пиратов
Fox: в заливе Сан-Франциско появились пираты, грабящие местных жителей
03 октября 2023, 02:17

Фото: iStock/Denis-Art

В заливе Сан-Франциско в Калифорнии местные жители сталкиваются с «пиратами», которые атакуют яхты и плавучие дома, сообщает Fox News. В статье отмечается, что жители и местная муниципальная комиссия связывают «пиратов» с кризисом бездомных, который распространился и на водные пути Окленда.
Эта проблема вспыхнула летом, когда бездомные начали использовать заброшенные или украденные лодки для атак в устье реки Окленд-Аламеда, где находится более трех тысяч причалов. По словам бывшего капитана местного порта, Брока де Лаппе, люди, проживающие на плавучих домах и яхтах в заливе, вынуждены сопротивляться «морским разбойникам», которые нападают на их суда. Преступность достигла «невыносимого уровня».

Одна из местных жительниц, оставшаяся анонимной в ходе заседания Комиссии по охране и развитию залива Сан-Франциско, поделилась свидетельством о ночных криках о помощи в устье реки. Она обнаружила молодого человека на дрейфующем паруснике, который был атакован «пиратами».

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#бездомные
#люди
#преступность
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ВВС США впервые показали свою гиперзвуковую ракету на фото
The Drive: ВВС США впервые показали гиперзвуковую крылатую ракету HACM на фото
03 октября 2023, 01:37

Фото: iStock/vadimrysev

Впервые военно-воздушные силы США продемонстрировали свою гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) на фотографиях, сообщает издание The Drive.
Ракета была запечатлена на снимках, сделанных во время учебной тренировки по изучению гиперзвукового оружия, которая прошла на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии. Согласно подписи к фотографии, HACM была представлена экипажам таких военных машин, как B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и F-15E Strike Eagle.

HACM была разработана как продолжение программы Пентагона, известной как Hypersonic Air Breathing Weapon Concept (HAWC), проводимой Агентством перспективных исследовательских проектов. В ходе разработки ракеты также использовались результаты испытаний экспериментального гиперзвукового аппарата Boeing HyFly 2.

Издание The Drive выразило предположение, что ракета на фотографиях может быть как макетом HACM, так и боеприпасом, используемым для проведения испытаний. Они также отметили, что изображение на снимках полностью соответствует тем изображениям, которые ранее были опубликованы DARPA в контексте программы HAWC.

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#сша
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#ракета
#тренировки
#новости
#ракеты
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Посольство РФ отвергло обвинения во вмешательстве в выборы в Словакии
03 октября 2023, 00:48

Фото: iStock/HStocks

В Словакии российское посольство назвало обвинение Братиславы во вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране голословным. Об этом говорится в Телеграм-канале дипмиссии.
«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями», — говорится в публикации.

Уточняется, что Словакия в своей внутриполитической борьбе взялась за "антироссийскую карту", что негативно скажется на взаимоотношениях двух стран, которые ранее могли называться дружескими. При этом Словакия намеренно закрывает глаза на очевидное влияние США, подчеркнули в российском посольстве.

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#сша
#мид
#словакия
#россия
#выборы
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Сенатора Совфеда от Белгородской области Рыжкова досрочно сняли с должности
03 октября 2023, 00:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сенатора Совфеда РФ от Белгородской области Николая Рыжкова досрочно лишили полномочий члена верхней палаты парламента. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Совета Федерации.
Рыжков был сенатором с 2003 года. Сам он пока не прокомментировал уход с должности.

Напомним, что Николай Рыжков возглавлял Совет министров СССР  с 1985 по 1990 год при Михаиле Горбачёве, а также являлся одним из реформаторов перестройки в Советском Союзе. 

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#ссср
#уход
#совет федерации
#россия
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В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин
03 октября 2023, 00:33

Фото: istock / Natalia Kokhanova

Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, вступил в силу в полночь по местному времени (1.00 мск), после того как Министерство иностранных дел Норвегии объявило о введении этой меры 29 сентября, передает РИА Новости.
Этот запрет касается личных автомобилей, имеющих девять сиденья и менее, и также включает временные поездки в королевство. Однако следует отметить, что существуют исключения из данного запрета. Он не распространяется на автомобили, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, а также на транспорт, находящийся в собственности дипломатических миссий и автомобили, принадлежащие международным организациям.

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#автомобили
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#будущее
#страны
#поездки
#ес
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Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады
Ветеран из США Кон навал чествование нациста в Канаде дипломатическим бардаком
03 октября 2023, 00:15

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Проведение церемонии чествования украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте считается «дипломатическим беспорядком» и вызовом как для правительства премьер-министра Джастина Трюдо, так и для Украины, заявил американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон в интервью РИА Новости.
«Приглашение 98-летнего украинского нациста в канадский парламент, безусловно, стало проявлением дипломатического бардака. Кроме того, вероятно, оно могло быть задумано спикером парламента, который, должно быть, хотел поставить Трюдо в неловкое положение», — отметил Кон.

В канадский парламент 22 сентября пригласили 98-летнего Ярослава Хунку в честь визита Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских, однако он был бывшим бойцом дивизии СС «Галичина». Эта дивизия, состоявшая из украинских националистов, участвовала в боевых действиях против Красной Армии и совершила зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Позднее Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» в связи с чествованием украинского нациста, и спикер парламента Энтони Рота был вынужден подать в отставку.

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#парламент
#маск
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В Польше заявили, что налаживание отношений с Киевом требует «титанических усилий»
МИД Польши: Налаживание отношений с Киевом требует «титанических усилий»
02 октября 2023, 23:43

Фото: iStock/Ruma Aktar

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву для восстановления отношений придётся приложить «титанические усилия».
«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны», — заявил польский политик в эфире канала Polsat.

Рау отметил, что на фоне охлаждения отношений с Киевом он не присутствовал 2 октября на заседании Совета МИД стран ЕС, которое проходило в украинской столице.

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#мид
#отношения
#польша
#украина
#киев
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Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области
В МИД Италии заявили, что берут шефство над восстановлением Одессы и области
02 октября 2023, 23:29

Фото: iStock/V-art

По результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. Это объявление содержится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Италии.
В рамках своего визита в Киев, где он участвовал в заседании глав МИД стран Европейского союза, Таяни провел встречу с министром культуры Украины Ростиславом Карандеевым. Главной темой этой встречи был итальянский патронат по вопросам восстановления Одессы. В мероприятии также присутствовали губернатор и мэр Одессы, а также руководители известных итальянских культурных организаций, таких как Миланская Триеннале и римский музей MAXXI.

В заявлении МИД Италии говорится, что Италия официально взяла на себя руководство работами по восстановлению города и области Одессы. Антонио Таяни также выразил поддержку инициативе «Лаборатория восстановления Украины», организованной правительством Украины в сотрудничестве с Миланской Триеннале и музеем MAXXI. Эти организации запланировали презентацию в Милане, которая состоится 31 октября.

Согласно совместному заявлению Италии и Украины, Италия внесла значительный вклад в работу по включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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