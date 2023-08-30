Власти Пскова сообщили об устранении последствий атаки БПЛА на аэропорт

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что последствия атаки дронов на аэропорт устранены. Жертв в результате происшествия нет.
По словам главы региона, аэропорт может возобновить работу уже завтра.
В настоящее время продолжается расследование. Ущерб, причиненный украинской стороной в результате атаки БПЛА, которая была совершена минувшей ночью, устанавливается. Губернатор подчеркнул, что инфраструктура не пострадала, жертв в результате атаки нет.
Он также добавил, что по окончании следственных мероприятий, аэропорт будет открыт.
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В настоящее время продолжается расследование. Ущерб, причиненный украинской стороной в результате атаки БПЛА, которая была совершена минувшей ночью, устанавливается. Губернатор подчеркнул, что инфраструктура не пострадала, жертв в результате атаки нет.
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Анастасия Крестьянова