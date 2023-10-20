Власти США и Израиля официально подтвердили освобождение двух заложниц в Газе

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Тель-Авив и Вашингтон официально подтвердили освобождение американских заложниц, которых ХАМАС захватил во время атаки на кибуц Нахаль Оз 7 октября.
Это мать и дочь, их зовут Йегудит (в американской транскрипции — Джудит)Тай Раанан и Натали Шушана Раанан, заявил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Информацию об освобождении двух женщин подтвердила также канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В свою очередь, президент США Джо Байден поблагодарил правительства Катара и Израиля за совместную работу по освобождению американок.
По данным армии Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек. Их схватили при нападении боевиков на Израиль 7 октября. Представители группировки говорили, что удерживают 200-250 человек.
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Информацию об освобождении двух женщин подтвердила также канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Как у президента, у меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, находящихся в заложниках по всему миру», — добавил лидер Соединённых Штатов.Военное крыло ХАМАС заявило 20 октября, что освободило двух американок из плена по гуманитарным соображениям, «чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью».
По данным армии Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек. Их схватили при нападении боевиков на Израиль 7 октября. Представители группировки говорили, что удерживают 200-250 человек.
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Артем Путинцев