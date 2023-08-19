Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ

Генеральные штабы стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) определились с датой начала военного вторжения в Нигер, но не намерены обнародовать её. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на слова комиссара ЭКОВАС по вопросам политики, мира и безопасности Абделя Фатау Мусаха.