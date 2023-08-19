Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп, по данным источника в правоохранительных органах, планирует добровольно сдаться властям в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия, в конце следующей недели. Об этом сообщает телеканал CNN, не уточняя подробности.
Сам бывший президент, который отрицает предъявленные ему обвинения, пока не сделал никаких заявлений касательно возможной сдачи органам правопорядка.
Читайте также:
Адвокаты Трампа просят начать суд над ним по делу о штурме Капитолия не раньше 2026 года
Экономист Хазин назвал главный вопрос американских выборов
Политолог Ордуханян: США готовятся воевать руками союзников
Артем Кузьмин