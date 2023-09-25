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Власти США запретили экс-ведущему Fox News Карлсону брать интервью у Путина

25 сентября 2023, 04:22
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Правительство США запретило бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет Die Weltwoche.

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему? Никто не голосовал по этому вопросу», — цитирует швейцарское издание слова собеседника.

По словам Карлсона, Вашингтон строго контролирует СМИ и зачастую увольняет журналистов за правду. Именно поэтому американцы не знают «истинного положения вещей», подчеркнул ведущий.

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#правительство
#сми
#интервью
#сша
#россия
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Боррель выразил сожаление, что мир «не играет по правилам»
25 сентября 2023, 05:00

Фото: iStock/artJazz

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил в личном блоге сожаление по поводу того, что мир не хочет играть по правилам.
По его словам, в настоящее время мир становится все более многополярным, поэтому вполне естественной реакцией является укрепление правил игры.

«Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — отметил глава евродипломатии.

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#россия
#правила
#мир
#игры
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Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса
NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена достиг нового антирекорда
25 сентября 2023, 04:54

Фото: сайт Кремля

По результатам опроса, проведенного телеканалом NBC в сентябре, рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда. В соответствии с данными опроса, 41% зарегистрированных избирателей одобряют его работу, в то время как 56% выразили несогласие. Этот уровень неодобрения стал самым высоким с момента вступления Байдена в должность президента.
Опрос также выявил, что 74% зарегистрированных избирателей испытывают серьезные (59%) или умеренные (15%) опасения относительно психического и физического здоровья Байдена, который находится в возрасте 80 лет, и его способности выдержать второй срок.

Данный опрос проводился среди тысячи американцев по телефону с 15 по 19 сентября 2023 года, с учетом статистической погрешности около 3,1 процентного пункта.

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#опрос
#дома
#байден
#танк
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Россия назвала позором для Канады чествование экс-бойца дивизии СС
Постпред РФ в Вене Ульянов назвал позором для Канады овации экс-бойцу дивизии СС
25 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил свое мнение о чествовании 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунке на заседании канадского парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского в своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter). Он назвал данную ситуацию позором для страны.
«Это позорный день для Канады и ее элиты (и не обязательно для всего канадского населения). Они отказались от своей роли в антигитлеровской коалиции», — отметил дипломат.
Ульянов подчеркнул, что нет никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать данное действие, и что он не имел намерения подталкивать канадских политиков к подобным поступкам.

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#страны
#мнение
#twitter
#дипломат
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Европа признала, что теперь зависит от поставок американского газа
Директор по энергетике ЕК Йоргенсен: Евросоюз попал в зависимость от СПГ из США
25 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/Chepko

В интервью британской газете The Financial Times (FT) глава гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен признала, что после отказа от российского газа Европа стала зависимой от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на ближайшие несколько десятилетий.
«В ближайшие пару десятилетий нам потребуются некоторые ископаемые ресурсы в энергетической системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике», — заявила она.
Тем не менее, Йоргенсен подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) обладает необходимыми инструментами для успешного преодоления энергетического кризиса, который может возникнуть в эту зиму.

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#сша
#конфликт
#газпром
#ес
#евросоюз
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Из Карабаха в Армению въехали 1,5 тысячи человек
Свыше 1,5 тысячи человек в воскресенье въехали в Армению из Нагорного Карабаха
25 сентября 2023, 02:43

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

В воскресенье, согласно информации пресс-службы армянского кабмина, более 1,5 тысяч человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха.
«По данным на 24:00 (23:00 по московскому времени), 1510 человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха. Информация о регистрации 1060 из них учтена, в то время как потребности 450 человек в настоящее время уточняются», — гласит сообщение.
Пресс-служба также отмечает, что из 503 зарегистрированных лиц, 1060 выбрали переехать в места жительства по своему выбору, в то время как 557 человек были перераспределены в места, предложенные правительством.

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#человек
#информация
#служба
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В Канаде оппозиция призвала Трюдо извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС
Спикер парламента Канады Рота извинился за приглашение бойца СС «Галичина»
25 сентября 2023, 02:33

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Лидер оппозиции в Канаде Пьер Пуальевр обратился к премьер-министру Джастину Трюдо в социальных сетях, призывая его извиниться за приглашение и аплодисменты, которые были предоставлены бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке во время заседания парламента.
Ранее спикер канадской Палаты общин Энтони Рота уже предоставил свои извинения в связи с этой ситуацией. По словам Пуальевра, выбор гостей для мероприятия, организованного в честь визита президента Украины Владимира Зеленского, лежал на службе протокола канадского премьера, и парламентарии не могли знать о прошлом Хунки.

«Господин Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать ответственность на других, как он это обычно делает», — подчеркнул Пуальевр.
Ранее Энтони Рота признал свою ошибку в приглашении и восхвалении Ярослава Хунки. Бывший боец дивизии СС был представлен как ветеран борьбы против русских во времена Второй мировой войны.

Пуальевр также отметил, что впоследствии ему стала известна информация, которая заставила его сожалеть о данном решении. Спикер также принес извинения еврейским общинам Канады и всему миру, подчеркнув, что никто, включая членов украинской делегации, не был осведомлен о личности приглашенного гостя.

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#мероприятия
#премьера
#информация
#выбор
#зеленский
#рф
#канада
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Медведчук потребовал выполнить три условия для разрядки кризиса на Украине
25 сентября 2023, 02:32

Фото: iStock/Liukov

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук перечислил условия, необходимые для разрешения кризиса на Украине. Об этом он написал в статье для «АиФ».
К условиям разрядки украинского кризиса Медведчук отнес признание интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу. Кроме того, он потребовал в приоритет над любыми политическими интересами поставить человеческие жизни и призвал к построению новой системы безопасности.

«Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью «чудо-оружия», которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя», — говорится в публикации.

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#запад
#украина
#кризис
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Жена Зеленского оценила возможность его переизбрания на второй срок
Жена Зеленского Елена: переизбрание Владимира на второй срок не так страшно
25 сентября 2023, 01:59

В беседе с изданием The Hill Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, выразила свое мнение относительно возможности переизбрания его на второй срок.
Она отметила, что когда ее муж впервые баллотировался на пост президента Украины, она не была полностью уверена в этом решении. Елена Зеленская оценила вероятность его второго срока и подчеркнула, что этот шаг вызывает у нее меньше беспокойства, чем в первый раз.

«Но если он решит баллотироваться на второй срок, и если он придет к выводу, что это необходимо... Ну, у нас уже есть опыт, мы уже прошли через это. Это будет менее пугающим, чем в первый раз», - заявила Елена.
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#сша
#пост
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Макрон отменил требование премьера Франции продавать топливо в убыток
25 сентября 2023, 01:43

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил распоряжение премьер-министра страны Элизабет Борн продавать топливо в убыток с целью понижения цен на французских АЗС. Дистрибьюторы и производители отказались выполнять такое распоряжение, пишет РИА Новости.
Уточняется, что подобная мера не будет вводиться официально, однако правительство Франции сможет использовать её «в качестве угрозы». 

Ранее Радио 1 писало, что правительство Франции попросит АЗС продавать топливо по себестоимости.

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#франция
#азс
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#правительство
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Достижения.рф