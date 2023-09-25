Власти США запретили экс-ведущему Fox News Карлсону брать интервью у Путина

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Правительство США запретило бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет Die Weltwoche.
«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему? Никто не голосовал по этому вопросу», — цитирует швейцарское издание слова собеседника.
По словам Карлсона, Вашингтон строго контролирует СМИ и зачастую увольняет журналистов за правду. Именно поэтому американцы не знают «истинного положения вещей», подчеркнул ведущий.
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