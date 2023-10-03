Власти Украины заткнули Залужного, наставив на него дуло пистолета

Фото: iStock/ipopba
Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заставили замолчать, после того, как он пожаловался на проблемы в украинской армии, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
При этом, по мнению эксперта, позиция Залужного уже не имеет такого значения, как прежде, поскольку большинство решений в украинской армии принимаются из-за рубежа западными союзниками Киева.
Читайте также:
NYT: Россия применяет эффективную тактику эластичной обороны
Российские силы нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое
Соскин: Отсутствие военно-промышленного комплекса погубит Украину
Евгения Парфентьева