Власти Венгрии одобрили оценку Путина событий 1956 года

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Венгерские власти приветствовали слова президента России о вводе советских войск в Венгрию в 1956 году\. Российский лидер на Восточном экономическом форуме \(ВЭФ\), отвечая на вопрос об этих событиях и о «пражской весне» 1968 года, сказал, что та часть политики СССР была ошибкой и вела только к увеличению напряжения\.
Гуйяш упомянул учебник истории потому, что появившееся недавно в России учебное пособие для 11-х классов вызвало в Венгрии бурное недовольство. В главе, посвященной венгерским событиям, описаны демонстрации протеста, направленные против «просоветской» политики правительства и требующие выхода страны из Варшавского договора. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что для правительства оценка той ситуации однозначна: в стране происходила революция, в ходе которой венгерский народ боролся за свою свободу и независимость.
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