Власти Венгрии поприветствовали слова Путина о вводе войск СССР в 1956 году

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян
В Венгрии поприветствовали слова российского лидера Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой.
С таким заявлением выступил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
Напомним, глава РФ заявил, что действия властей СССР, которые решили ввести свои войска на территорию Будапешта и Праги в 1956 и 1968 году, были ошибочными. При этом, аналогичной политикой сейчас руководствуются страны НАТО и ЕС, заключил Владимир Путин.
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«Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году», - прокомментировал ситуацию Гуйяш.
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Евгения Парфентьева