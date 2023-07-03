Власти Воронежской области оценили ущерб за время действия режима КТО

Фото: сайт Кремля
В Воронежской области за время действия режима КТО пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
По словам главы Воронежской области, легкий вред здоровью получили четыре местных жителя, одним из пострадавших оказался ребенок. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Лицам, которые получили травмы, выплачено по 100 тысяч рублей. Также известно о повреждении более 20 жилых домов и автомобилей.
Режим КТО был введен в Воронежской области в связи с попыткой вооруженного мятежа 24 июня. Тогда подразделения бойцов под командованием главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина оцепили здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Колонны вооруженных бойцов направлялись в сторону Воронежской области.
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Лицам, которые получили травмы, выплачено по 100 тысяч рублей. Также известно о повреждении более 20 жилых домов и автомобилей.
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Анастасия Крестьянова