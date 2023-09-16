Властям Германии направили вопросы о запрете въезда машин

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт направил главам Германии 11 вопросов о запрете въезда машин. Об этом он сообщил РБК.
Шмидт отметил, что на данный момент наглядно видно несоответствие текста и рекомендаций Еврокомиссии, которые были озвучены. По его мнению, ФРГ ответит на его письмо, делая акцент на этих рекомендациях.
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