«Вломились через границу на велосипедах»: Медведев опубликовал анекдот про Финляндию

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал анекдот об установке сожженного российского танка в Хельсинки. Шуточный диалог двух финнов Матти и Пекки Медведев опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter).
«Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый русский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. - Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они все равно вломились через нашу границу на велосипедах», — опубликовал вымышленный диалог замглавы СБ.Публикацию сопровождает изображение, на которой нарисованы персонажи анекдота — двое полных мужчин, финны Пекка и Матти.
Ранее Медведев заявил, что государства Запада решили установить глобальную цифровую диктатуру, воспользовавшись наплывом большого количества IT-специалистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак