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ВМФ России получил две новейшие атомные подлодки

РИА Новости: ВМФ России получил атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск»
30 ноября 2023, 03:27
Фото: iStock/1971yes

Фото: iStock/1971yes

Две новейшие атомные подлодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск» — переданы ВМФ России. Уже подписаны соответствующие документы, сообщил источник РИА Новости.
«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на "Севмаше" подводных лодок "Александр III" и "Красноярск". Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря», — отметил собеседник агентства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ещё до конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут, в частности, фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», а также атомный подводный крейсер "Красноярск».


Накануне на подводной лодке «Можайск» состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского флага. Она прошла на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636,3 «Варшавянка» была построена для Тихоокеанского флота.

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#флот
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Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии открыть воздушное пространство
30 ноября 2023, 03:06

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ Болгарии в перелёте над границей этой страны самолёта с ней на борту, который направлялся на саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Македонии Скопье.
«Злобная глупость русофобов  дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку <...> самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя», — отметила она в своём Telegram-канале.
По словам Захаровой, всё дело в том, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция  о международной гражданской авиации. которая предписывает понимать под территорией государства лишь сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды. Воздушное же пространство в термин «территория» не входит.

Официальный представитель уверена, что всё произошедшее объясняется деятельностью «какого-то интригана во властных структурах Болгарии».

Ранее сообщалось, что в Северную Македонию прибыл рейс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. При этом самолёт с Лавровым летел до пункта назначения через Грецию, хотя маршрут изначально планировался через небо Болгарии. Отмечается, что София дала разрешение на пролёт российского самолета, однако это разрешение не распространялось на Захарову.

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#болгария
#мария захарова
#сергей лавров
#мид рф
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Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Ирану расширить сотрудничество
30 ноября 2023, 02:45

Фото: iStock/Kagenmi

Саудовская Аравия предложила Ирану расширить сотрудничество, если исламская республика не позволит разрастись вооружённому конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которое считают подконтрольным Тегерану. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По словам собеседников агентства, предложение об углублении сотрудничества впервые прозвучало во время разговора иранского президента Эбрахима Раиси и наследного принца саудитов Мухаммеда бен Салмана на ноябрьской встрече в Эр-Рияде.

При этом, как отмечала помощник госсекретаря США Барбара Лиф, Вашингтон активно сотрудничает не только с Саудовской Аравией, но и с другими арабскими странами, чтобы Тегеран не мог укрепить созданную им «ось сопротивления», в которую входят «вооружённые группировки от Ливана и палестинских территорий до Ирака, Сирии и Йемена».

Ранее руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи обращался к своим единоверцам из других стран ввести против еврейского государства экономические и торговые санкции. В частности, приостановить экспорт нефти и продуктов питания в Израиль. Также Хаменеи заявлял, что на Ближнем Востоке идет не просто война между Израилем и ХАМАС. По его словам, палестино-израильский конфликт — это битва между верой и высокомерием.

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#иран
#израиль
#хамас
#конфликт
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В Еврокомиссии признали провал антироссийских санкций
Fatto Quotidiano: В Еврокомиссии признали провал антироссийских санкций
30 ноября 2023, 02:44

Фото: iStock/ffikretow

Еврокомиссия (ЕК) признала, что по итогам 2023 года экономика Российской Федерации вырастет вопреки санкциям, введённым против неё западными странами. Об этом пишет Fatto Quotidiano.
В публикации говорится, что с начала российской СВО на Украине прошло полтора года, «и всё идет не так, как задумано». Итальянские журналисты отметили, что ЕК признала провал антироссийских санкций. Так, 15 ноября Еврокомиссия представила собственные макроэкономические прогнозы, согласно которым в текущем году экономика России выросла на 2%.

«В итоге, несмотря на обещания предыдущего премьер-министра Италии Марио Драги, призывавшего наложить эмбарго на поставки российского газа, чтобы принудить Москву к прекращению конфликта, Рим не получит ни мира на Украине, ни включенных кондиционеров», — заключили авторы.

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Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ через Грецию
#экономика
#санкции
#журналисты
#сво
#ек
#рф
#россия
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Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ через Грецию
30 ноября 2023, 02:35

Фото: сайт Кремля

В Северную Македонию прибыл рейс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своём Телеграм-канале.
«Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье», — говорится в публикации.

По информации РИА Новости, самолёт с Лавровым летел до пункта назначения через Грецию, хотя маршрут изначально планировался через небо Болгарии. Отмечается, что София дала разрешение на пролёт российского самолета, однако это разрешение не распространялось на Захарову.

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#маршрут
#мид
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#новости
#россия
#греция
#сергей лавров
#мария захарова
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ЦТАК: Разведспутник Северной Кореи заснял военные базы США в Калифорнии и Японии
30 ноября 2023, 02:15

Фото: iStock/IgorBukhlin

Разведывательный спутник КНДР смог сделать снимки американских военных баз в Калифорнии и Японии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Агентство сообщило, что центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике, расположенный в Пхеньяне, предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну фотографию военно-морской базы Сан-Диего в штате Калифорния, а также снимок авиабазы Кадена на японском острове Окинава — крупнейшего объекта американских ВВС за пределами территории Соединённых Штатов.

Оба снимка были сделаны в среду, 29 ноября.

Запущенный КНДР военный разведывательный спутник предоставит стране возможность издали наблюдать за противником, а также при необходимости наносить по нему удар, сообщил 22 ноября северокорейский лидер Ким Чен Ын. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что наличие разведывательного космического аппарата является неотъемлемым правом на самооборону, которое страна не намерена уступать никаким обстоятельствам.

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#база
#военные
#кндр
#сша
#спутник
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В МИД раскрыли тему СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
Ключевой темой СМИД с участием Лаврова станет кризисная ситуация в ОБСЕ — МИД
30 ноября 2023, 01:39

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ заявили, что повестка дня ОБСЕ с 2022 года практически полностью «украинизирована». Так, ключевой темой СМИД, предстоящего в Скопье, станет кризисная ситуация в организации. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте российского МИДа.
«Ключевой темой предстоящего СМИД станет кризисная ситуация, сложившаяся в ОБСЕ. Рассчитываем на возможность обсуждения накопившихся в Организации проблем», — говорится в публикации.

Дипведомство отмечает, что сегодняшний «глубокий кризис ОБСЕ» спровоцировали деструктивные действия западных стран, которые используют Организацию в собственных интересах и пренебрегают фундаментальными принципами её работы.

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#соглашения
#кризис
#поставки
#мид
#россия
#сергей лавров
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В Херсоне слышны звуки взрывов
30 ноября 2023, 01:19

Фото: iStock/Ivan_Kocha

Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного украинскими властями главу городской военной администрации Романа Мрочко.
«Взрывы слышны в прибрежных районах города», — написал Мрочко в своем Telegram-канале.

Напомним, что сейчас армия России контролирует 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года по результатам всенародного референдума. Оставшаяся часть региона на правом берегу Днепра, в том числе Херсон, контролируется Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и Днепропетровской области Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#херсонская область
#одесса
#взрывы
#украина
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Путин: В Германии согласны с финансированием Киева из-за отсутствия суверенитета
30 ноября 2023, 00:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане ФРГ согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у Германии суверенитета. Об этом пишет РИА Новости.
Путина напомнил, что немцы согласились с закрытием газопровода, который поставлял газ через Польшу газ из Российский Федерации. Российский лидер добавил, что Киев получает деньги от Европы, в том числе из Германии, на вооружение, пенсии, зарплаты и соцвыплаты.

«А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета», — цитирует агентство слова президента.

Он отметил, что западные страны обрывают связи с Москвой, упуская тем самым возможность получения дешёвых энергоносителей. 

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#киев
#украина
#германия
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LETA: Латвия пока не планирует закрывать границу с Россией и Белоруссией
30 ноября 2023, 00:28

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Латвия пока не планирует идти по пути Финляндии и закрывать границу со своими восточными соседями — Россией и Белоруссией. Об этом в интервью информагентству LETA заявил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.
«Если ситуация радикально изменится и возникнет реальная угроза нацбезопасности, то, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу. Однако пока таких планов нет», — сказал глава латвийского МВД.

Накануне, 29 ноября, финская сторона сообщила России о решении властей закрыть последний, самый северный пункт пропуска «Майа-Йоосеппи» с 30 ноября по 14 декабря.

Днём ранее МВД Финляндии сообщило о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. Для приёма заявлений от просителей международной защиты будут открыты специальные отделы в аэропортах и морских портах. Глава МВД страны Мари Рантанен заявляла, что такое решение обусловлено обеспечением защиты национальной безопасности Финляндии.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также прежде заявлял, что закрытие единственного КПП на границе с Россией станет возможным, если в такой мере возникнет необходимость.


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#граница
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