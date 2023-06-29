ВМФ России получит новейшие фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»

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Военно-морской флот России (ВМФ) скоро получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»
Генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил о том, что Военно-морской флот Российской Федерации (ВМФ РФ) в ближайшее время пополнится фрегатом «Адмирал Головко» и корветом «Резкий», передает РИА Новости.
Рахманов уточнил, что строительство фрегата было осуществлено на «Северной верфи», тогда как корвет был построен на «Амурском судостроительном заводе».
В 2023 году ОСК планирует передать ВМФ России не менее 11 кораблей. Из этого числа, пять будут подводными лодками, включая три атомных и две дизельных. Остальные корабли представляют собой суда для операций в дальних и прибрежных морских зонах. Кроме того, Рахманов отметил, что в ближайшее время ВМФ РФ также получит корабль «Александр Шабалин», ремонт которого находится на завершающем этапе.
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Рахманов уточнил, что строительство фрегата было осуществлено на «Северной верфи», тогда как корвет был построен на «Амурском судостроительном заводе».
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Артем Кузьмин