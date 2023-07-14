Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиёев вступил в должность

Фото: сайт Кремля
Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 июля, в пятницу, принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента. Об этом пишет РИА Новости.
Это были первые выборы президента после внесения поправок в конституцию, которые предусматривают продление срока полномочий главы республики с 5 до 7 лет.
Уточняется, что председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиёеву новое удостоверение президента Узбекистана.
Напомним, досрочные выборы президента прошли в Узбекистане 9 июля. По данным ЦИК Мирзиёев набрал 87,05 процентов голосов.
Сообщается, что в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от числа зарегистрированных избирателей. При этом 0,76% бюллетеней были признаны недействительными, так как, по словам Низамходжаева, это связано с ошибками при их заполнении.
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Уточняется, что председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиёеву новое удостоверение президента Узбекистана.
Сообщается, что в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от числа зарегистрированных избирателей. При этом 0,76% бюллетеней были признаны недействительными, так как, по словам Низамходжаева, это связано с ошибками при их заполнении.
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Екатерина Коршунова