Во Франции пожаловались на экономические последствия из-за запрета полетов над РФ

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Данная ситуация возникла в том числе из-за закрытия воздушного пространства над РФ для западных компаний.
Ранее Макрон заявил, что ему не о чем разговаривать с Путиным. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что не исключает возможность проведения дополнительных встреч с российским президентом Владимиром Путиным, хотя на данный момент «тем для продуктивного обсуждения нет». Макрон вспомнил, что во время начала украинского кризиса он неоднократно общался с Путиным по телефону.