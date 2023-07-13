Во Франции считают, что Зеленский хочет увидеть Европу «в огне и крови»

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Европа утонет в крови, если Украина станет членом НАТО. Об этом в своем Twitter написал французский политик, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньяню
«Зеленский осуждает "нерешительность" и "слабость" НАТО. Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови», — написал политик.Чтобы не допустить этого, Дюпон-Эньян призвал Париж заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО.
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