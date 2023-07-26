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Евросоюз отдает Украине огромные суммы денег, поддерживая киевский режим, вместо того, чтобы потратить их на улучшение качества жизни европейцев. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«ЕС осуществил ежемесячный платеж в размере 1,5 миллиарда евро режиму Зеленского! И это продолжается с января!» - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.По его оценкам, только за июль Франция передала Украине около 300 миллионов евро.
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Элина Позднякова