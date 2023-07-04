Во Франции задержали 3625 человек за шесть дней беспорядков

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В результате уличных беспорядков, которые начались после того, как полицейский убил подростка в пригороде Парижа, за шесть дней были задержаны 3625 человек, включая 1124 несовершеннолетних, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные министерства юстиции Франции.
Согласно отчету, 990 дел были направлены в суд, из которых 480 были рассмотрены по ускоренной схеме.
Напомним, что беспорядки начались в прошлый вторник, когда в Нантере в ходе дорожной проверки полицейские застрелили 17-летнего юношу, который, по утверждениям полиции, не желал следовать их указаниям. Это привело к вспышке насилия в различных городах Франции, продолжающуюся на протяжении нескольких дней. Согласно данным Министерства внутренних дел, молодежь подожгла примерно 3,8 тысячи автомобилей, здания полиции и государственные учреждения, примерно сто зданий мэрий были атакованы с момента начала беспорядков. Кроме того, по данным Министерства экономики, более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продовольственных магазинов и 436 табачных лавок были ограблены.
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«На данный момент, 380 человек приговорены к тюремным срокам», — отмечается на веб-сайте телеканала.
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Артем Кузьмин