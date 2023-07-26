Во Франции заявили, что знали о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер»

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Генеральная дирекция внешней безопасности Франции (DGSE) знала, что ЧВК «Вагнер» готовит мятеж в России. Об этом сообщает издание Opinion.
Согласно материалу, французский лидер Эммануэль Макрон отмечал качество разведки страны, намекая на полученную информацию о готовящемся в России мятеже.
В статье уточняется, что получить эту информацию стало возможно благодаря тому, что французская разведка давно следит за ЧВК «Вагнер» ввиду ее якобы «антифранцузской» деятельности в Африке, ЦАР и Мали. Кроме того, работа одного из семи центров DGSE полностью посвящена России.
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«DGSE держала французские власти в курсе планов главы группы "Вагнер". Издание Washington Post сообщало, что американским спецслужбам было известно об этом "с середины июня", однако французская разведка знала о существовании такого "проекта" намного более заранее», - пишет Opinion.
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Элина Позднякова