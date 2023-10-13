Во Франции атаку на лицей связали с конфликтом на Ближнем Востоке

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей связана с палестино-израильским конфликтом, в интервью для TF1.
«Согласно данным нашей разведки, к сожалению, есть связь с происходящим на Ближнем Востоке», - прокомментировал ситуацию Дарманен.
После произошедшего в лицее во Франции ввели режим террористической угрозы впервые за 32 года.
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