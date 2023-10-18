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Во Франции испугались последствий помощи Украине

Филиппо заявил об использовании американского оружия против Европы
18 октября 2023, 12:05
Фото: istock / alexkich

Фото: istock / alexkich

Американское оружие, поставляемое Украине, скорее всего, использовалось во время теракта в Брюсселе. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих несчастных жертв! Одно из отправленных Украине и режиму Зеленского?!» — возмутился политик.
Филиппо заверил, что именно Европа больше всех остальных пострадает от поставок оружия правительству Украины, которое погрязло в коррупции.


Напомним, 16 октября в столице Бельгии произошел теракт. Радикальный исламист начал стрелять по людям, одетым в форму швейцарской сборной по футболу. Двое человек погибли, еще несколько были ранены. Выяснилось, что стрелял 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда, которого позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили и застрелили при попытке бегства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Запада обвинить РФ в причастности к снабжению ХАМАС вооружениями — это спекуляция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин похвалил Украину за мысли о переговорном процессе
Путин: Украина задумывается о переговорном процессе
18 октября 2023, 13:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин похвалил украинские власти за то, что они уже начинают задумываться о переговорах. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Сейчас они уже заговорили другим голосом. И говорят о том, что нужно решать проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, за это похвалю. Но этого недостаточно», - сказал Путин.

По словам российского лидера, необходимы конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться.

Путин также подчеркнул, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы.
#россия
#дом
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#путин
#переговоры
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Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой
Путин надеется, что удар по больнице в Газе будет сигналом заканчивать конфликт
18 октября 2023, 13:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по больнице в Газе является трагедией и гуманитарной катастрофой. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Российский лидер рассчитывает на то, что эта трагедия станет сигналом для завершения израильско-палестинского конфликта. 

Ранее сообщалось, что больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Путин заявил, что Россия в состоянии отражать атаки ВСУ ракетами ATACMS
Путин: Россия сможет отражать атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS
18 октября 2023, 12:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы сможем отражать эти атаки (американскими ракетами ATACMS – ред.) со стороны Украины. Они не в состоянии радикально изменить ситуацию» - заявил Путин.

По словам главы государства, США допустили большую ошибку, передав ракеты ATACMS Украине.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы.

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#переговоры
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Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином
Путин рассказал о трехчасовых переговорах с Си Цзиньпином
18 октября 2023, 12:50

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Си Цзиньпином шли три часа. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Глава российского государства сообщил, что во время переговоров с лидером КНР происходило обсуждение международной повестки и ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы. 

Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Российский лидер выступил на форуме «Один пояс, один путь». Форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине 17-18 октября и собрал более 4 тысяч участников из более чем 140 стран и 30 международных организаций.

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#переговоры
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Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
18 октября 2023, 12:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на пленарном заседании в среду, 18 октября, приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он также отметил, что РФ отзывает ДВЗЯИ по причине обеспечения безопасности страны.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. 

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после того как РФ отзовет ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США могут пообещать ратифицировать его со своей стороны.

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#володин
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Байден: удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой», а не Израилем
18 октября 2023, 12:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». Об этом Байден сообщил в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#удар
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Россиянка рассказала об обстановке в Тель-Авиве: «Обстреливают, но не попадают»
18 октября 2023, 12:08

Фото: iStock/e-crow

Жительница Тель-Авива Анна описала обстановку в израильском городе фразой «террористы всегда обстреливают, но не попадают».
«Лента.ру» пишет, что женщина живёт в северном Тель-Авиве. По её словам, в городе работают учреждения, школы, магазины, кафе. В целом можно оценить обстановку как безопасную.
 
«Относительно юга страны ракеты, можно сказать, не беспокоят. Система ПВО все сбивает, люди, даже когда едут на машине, не останавливают движение. По моим ощущениям, в Тель-Авиве безопасно на 8 из 10, с учетом того, что террористы всегда обстреливают, но не попадают», —рассказала Анна.
Об обстрелах людей уведомляют в специальном приложении. Единственное внезапное нападение произошло 7 октября.
 
«Проснулись в 6:30 от сигнала тревоги, долет был по дому, по-моему, в районе Яффо», —вспомнила Анна.
Бомбоубежища построены везде, в каждом здании, в основном они наземные.
 
«Можно зайти в любое помещение. Это защищенная комната. Если это большое убежище, то там точно всегда есть вода», —говорит россиянка.
Женщина не планирует покидать страну.
 
«Очень хочется поддержать страну, работать и жить именно здесь. В целом у меня нет знакомых, кто уезжает», — говорит Анна.
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#израиль
#политика
#палестина
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Киев проведет встречу по «формуле мира» Зеленского на Мальте, пишут СМИ
«Европейская правда»: Киев проведет октябрьскую встречу с союзниками на Мальте
18 октября 2023, 12:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте, которое пройдет в октябре. Об этом сообщает «Европейская правда».
Сообщается, что одной из тем заседания станет обсуждение «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, в июне состоялись переговоры в Дании по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина. В МИД РФ эту встречу посчитали полностью оторванной от реальности. После чего встреча в таком же формате состоялась в Джидде, в ходе которой Саудовская Аравия представила альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. План подразумевает собой сохранение территориальной целостности Украины, полного прекращение боевых действий, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

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Зеленский сообщил о своем желании не расставаться с властью
Зеленский заявил о готовности баллотироваться в случае выборов на Украине
18 октября 2023, 11:53

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Под давлением западных союзников лидер киевского режима Владимир Зеленский согласился на проведение выборов в своей стране. Он также заявил о том, что планирует выиграть их. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что Верховная Рада примет закон, который разрешает проведение выборов в рамках военного положения. Украинский лидер Зеленский сам сообщил об этом, а также добавил, что планирует баллотироваться на второй срок и его не волнует конкуренция.

Отмечается, что не все политики и общественные деятели Украины поддерживают идею о сохранении за Зеленским поста президента, так как его бесчисленное количество раз обвиняли в коррупции и в уничтожении демократии в стране.

Напомним, в мае следующего года истекает срок президентства Зеленского.

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