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Американское оружие, поставляемое Украине, скорее всего, использовалось во время теракта в Брюсселе. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (ранее Twitter).
«Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих несчастных жертв! Одно из отправленных Украине и режиму Зеленского?!» — возмутился политик.Филиппо заверил, что именно Европа больше всех остальных пострадает от поставок оружия правительству Украины, которое погрязло в коррупции.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Запада обвинить РФ в причастности к снабжению ХАМАС вооружениями — это спекуляция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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