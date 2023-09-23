Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине

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Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо шокирован заявлением глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о выплате Украине 1,5 миллиарда евро. Свое удивление политик выразил в социальной сети X.
«Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция, ради режима Зеленского! Полное разорение, ради разжигания войны и коррупции!», — заявил Филиппо.
По мнению политика, это безумно. Он также потребовал прекратить финансовую поддержку Украины.
Напомним, фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро
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Екатерина Коршунова