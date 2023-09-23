Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине

Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого не существовало, передает РИА Новости.