Фото: РИА Новости/Родион Прока
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал обещание, которое глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев.
Речь идёт о том, что фон дер Ляйен «порадовала» Зеленского обещанием ввести 12-й пакет санкций против России.
Он также отметил, что все ранее введённые ограничения в отношении России никак не ослабили страну, а лишь, наоборот, негативно повлияли на Запад. В частности, он привёл пример из Франции. По его словам, из-за антироссийских санкций в стране началась инфляция и значительно возросли счёта за электроэнергию.
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Он также отметил, что все ранее введённые ограничения в отношении России никак не ослабили страну, а лишь, наоборот, негативно повлияли на Запад. В частности, он привёл пример из Франции. По его словам, из-за антироссийских санкций в стране началась инфляция и значительно возросли счёта за электроэнергию.
«Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!», – призвал Филиппо в соцсети X.
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Анастасия Чинкова