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Во Франции раскритиковали обещание, данное фон дер Ляйен Зеленскому

Французский политик Филиппо осудил ЕК за обещание Зеленскому о санкциях
05 ноября 2023, 20:23
Фото: РИА Новости/Родион Прока

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал обещание, которое глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев.
Речь идёт о том, что фон дер Ляйен «порадовала» Зеленского обещанием ввести 12-й пакет санкций против России.

Он также отметил, что все ранее введённые ограничения в отношении России никак не ослабили страну, а лишь, наоборот, негативно повлияли на Запад. В частности, он привёл пример из Франции. По его словам, из-за антироссийских санкций в стране началась инфляция и значительно возросли счёта за электроэнергию.


«Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!», – призвал Филиппо в соцсети X.

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ЕК: в Европе растёт число антисемитских инцидентов
05 ноября 2023, 20:11

Фото: iStock/Wirestock

В европейских странах растёт количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК).
Отмечается, что таких инцидентов настолько много, что евреи, проживающие в странах Европы, вновь охвачены страхом, как в самые мрачные времена в истории западных государств. 

В ЕК привели несколько примеров обострившегося антисемитизма. Так, в Германии демонстранты закидали синагогу бутылками с зажигательной смесью. В Австрии было осквернено еврейское кладбище. А в Испании нападениям митингующих подвергались еврейские магазины и синагоги. Отмечается, что все эти действия сопровождаются выкрикиванием антисемитских лозунгов.

В Еврокомиссии заявили, что осуждают такие действия жителей европейских государств.

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#палестина
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NYT: Израиль тайно ищет поддержку для эвакуации сотен тысяч людей из Газы
05 ноября 2023, 19:10

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Израиль тайно пытается добиться международной поддержки для эвакуации сотен тысяч жителей сектора Газа в Египет. Об этом сообщает издание The New York Times.
При этом отмечается, что большая часть союзников, среди которых США и Великобритания, не поддерживают массовую эвакуацию, поскольку это может стать постоянной мерой. 

Также и сами жители сектора Газа не желают переселяться, поскольку опасаются, что таким образом Израиль хочет навсегда выселить свыше двух миллионов палестинцев из анклава. 

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что с начала эскалации конфликта военными было нанесено свыше 2,5 тысяч ударов по территории сектора Газа. 

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#израиль
#сектор газа
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#эвакуация
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В Израиле заявили, что будут продолжать операцию в секторе Газа до победного конца
Нетаньяху: Израиль будет продолжать операцию в Газе до победы
05 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/e-crow

Израиль намерен проводить операцию в секторе Газе до победного конца. Об этом во время выступления перед военными заявил премьер-министр государства Беньямин Нетаньяху.
Он также отметил, что военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников. По его словам, у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.

Ранее сообщалось, что глава иранского минобороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США «серьезным ударом» в том случае, если боевые действия со стороны Израиля не прекратятся. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#сектор газа
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#конфликт
#победа
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В США рассказали о сроках окончания палестино-израильского конфликта
Файнер: сроки окончания конфликта в секторе Газа неизвестны
05 ноября 2023, 17:58

Фото: iStock/Racide

США не могут назвать точные сроки завершения палестино-израильского конфликта, однако уверены, что положение Газы уже не будет таким, как до эскалации конфликта. Об этом сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу CBS.
Он отметил, что президент США Джо Байден дал понять, что ситуация в регионе изменится, вне зависимости от того, когда завершится конфликт. Сектор Газа и Западный берег реки Иордан уже не вернутся в тому положению, в каком они находились до 7 октября, когда произошло разгорание конфликта. 

Также Файнер добавил, что выступает против сокращения поддержки администрации Палестины, поскольку она продолжает сотрудничество со службами безопасности Израиля, а также контролирует ситуацию на Западном берегу. 

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#палестина
#конфликт
#сша
#белый дом
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Блинкен: США готовы помочь в создании палестинского государства
05 ноября 2023, 17:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой заявил, что Вашингтон готов оказывать помощь в создании палестинского государства. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.
Блинкен отметил, что страна придерживается позиции обеспечения и палестинцев, и израильтян равной защитой достоинства и безопасности. И добавил, что США готовы оказывать помощь в создании палестинского государства.

Также во время встречи с Аббасом Блинкен подчеркнул необходимость продолжения отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. И дал понять, что США не поддерживают насильственное перемещение палестинцев в другие районы.

Кроме того, представители двух стран обсудили пути восстановления стабильности и порядка на Западном берегу реки Иордан. Они отметили необходимость устранения насильственного отношения экстремистов к палестинцам, а также привлечение всех виновных к ответственности. 

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#конфликт
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Иран пригрозил США «серьезным ударом» в случае продолжения войны в Газе
05 ноября 2023, 16:33

Фото: istockphoto/Racide

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США «серьезным ударом». Чтобы этого не случилось, Вашингтон должен прекратить войну в секторе Газа.
Слова иранского высокопоставленного военного приводит информационное агентство Tasnim. 

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар», — передает издание слова главы иранского оборонного ведомства.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал Вашингтон взять на себя ответственность за поддержку убийств армией Израиля мирных жителей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. По словам дипломата, если геноцид палестинцев и военные преступления израильтян не прекратятся, Ближний Восток окажется на пороге очень «серьёзных определяющих шагов».

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#реки
#израиль
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#министр
#удар
#иран
#сектор газа
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Россия представила экспозицию Made in Russia на выставке в Китае
Российская экспозиция Made in Russia открылась на выставке в Шанхае
05 ноября 2023, 16:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Китае открылась международная выставка импортных товаров, на которой свою продукцию под брендом Made in Russia представляют 66 российских компаний. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Российский экспортный центр.
Председатель КНР Си Цзиньпин в честь открытия выставки отправил участникам письмо, в котором подчеркнул важность таких мероприятий для развития сотрудничества Китая с другими странами в разных сферах.  

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков вместе с торговым представителем РФ в КНР Алексей Дахновский посетил экспозицию Made in Russia.

Отмечается, что нынешняя экспозиция России вдвое больше прошлогодней. Она представлена в шести павильонах: «Продукты питания и сельскохозяйственная продукция», «Потребительские товары – косметика и бытовая химия», «Медицина и здравоохранение», «Технологии и ИТ» и «Услуги».

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#россия
#китай
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#продукция
#сотрудничество
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Путин посетит Казахстан на следующей неделе
Путин посетит Казахстан и проведёт совещание с Совбезом РФ на следующей неделе
05 ноября 2023, 16:05

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин на следующей неделе с рабочим визитом посетит Казахстан. Об этом в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» сообщил журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что Путин встретится с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым, с которым обсудит региональные и мировые вопросы. 

Помимо поездки в Казахстан, российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ. 

Также сообщается, что Путин в ходе этих совещаний рассмотрит вопросы по борьбе с онкологическими заболеваниями в стране.

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#казахстан
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США предрекли начало гражданской войны
19fortyfive: США грозит гражданская война перед выборами президента
05 ноября 2023, 15:46

Фото: iStock/rarrarorro

В США перед президентскими выборами обостряется политическая обстановка, что может привести к гражданской войне. Об этом сообщает издание 19fortyfive.
Отмечается, что в настоящий момент демократия, которой так дорожат американцы, находится в опасном положении. Это может вызвать массовые недовольства, которые способны перерасти в конфликт внутри страны.

Также в статье отмечается, что напряжение в США вызывают и разногласия между нынешним президентом Джо Байденом и экс-главой Дональдом Трампом. Разногласия между кандидатами это абсолютно обычное дело, но Трамп перешёл к открытым угрозам в сторону Байдена, когда их рейтинги сравнялись. 

В итоге, автор статьи утверждает, что усугубляющийся конфликт между республиканской и демократической партией приведёт к гражданской войне, если не решить разногласия Трама и Байдена. 

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