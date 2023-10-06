Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

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Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. Об этом сообщает Dauphiné libéré.
Ранее стало известно о телефонном разговоре украинского лидера Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сообщается, что в рамках этого разговора обсуждалась гуманитарная помощь Азербайджана Украине.
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