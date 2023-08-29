Во Франции упрекнули Еврокомиссию в разграблении армии из-за помощи Украине

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию, отправляя вооружение Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
По его мнению, поддержка Украины со стороны ЕК способствует эскалации конфликта и разграбляет армию.
Филиппо заявил, что Урсула приняла решение о поставке Киеву нового пакета военной помощи, в который войдут снаряды и боеприпасы на сумму 1,1 миллиарда евро. Лидер партии задался вопросом о том, кто дал согласие на такой военный транш.
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Филиппо заявил, что Урсула приняла решение о поставке Киеву нового пакета военной помощи, в который войдут снаряды и боеприпасы на сумму 1,1 миллиарда евро. Лидер партии задался вопросом о том, кто дал согласие на такой военный транш.
«Нет разграблению нашей армии и поддержке войны», — заключил политик.Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил действие санкций против РФ. Отмечается, что речь идет об экономических ограничениях, действие которых продлено до конца 2024 года.
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Анастасия Крестьянова