Фото: eeas.europa.eu
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем профиле в социальной сети Х выразил несогласие с решением Еврокомиссии выделять новую финансовую помощь Украине.
«Урсула фон дер Ляйен гордо заявляет в Twitter, что ЕС только что передал режиму Зеленского новый ежемесячный чек на полтора миллиарда евро! И так будет каждый месяц, начиная с января! Это возмутительно!», — подчеркнул политик.Филиппо указал на это в контексте фактических неудач Украины в военном конфликте. Он также напомнил о высоком уровне коррупции в стране, отмечая, что при этом правительство президента Франции Эммануэля Макрона объявило о планируемом сокращении бюджета на медицинские учреждения Франции на 600 миллионов евро к 2024 году.
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Артем Кузьмин