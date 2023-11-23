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Во Франции возмутились решением ЕС по Украине

Филиппо возмутило решение фон дер Ляйен выделить 1,5 млрд евро Украине
23 ноября 2023, 02:39
Фото: eeas.europa.eu

Фото: eeas.europa.eu

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем профиле в социальной сети Х выразил несогласие с решением Еврокомиссии выделять новую финансовую помощь Украине.

«Урсула фон дер Ляйен гордо заявляет в Twitter, что ЕС только что передал режиму Зеленского новый ежемесячный чек на полтора миллиарда евро! И так будет каждый месяц, начиная с января! Это возмутительно!», — подчеркнул политик.
Филиппо указал на это в контексте фактических неудач Украины в военном конфликте. Он также напомнил о высоком уровне коррупции в стране, отмечая, что при этом правительство президента Франции Эммануэля Макрона объявило о планируемом сокращении бюджета на медицинские учреждения Франции на 600 миллионов евро к 2024 году.

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В Израиле озвучили сроки начала освобождения заложников из Газы
В Израиле заявили, что освобождение заложников из Газы начнется не ранее пятницы
23 ноября 2023, 02:58

Фото: istock / e-crow

Освобождение заложников из сектора Газа запланировано не ранее пятницы, сообщил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. По его словам, процесс освобождения начнется согласно исходным соглашениям, передает РИА Новости.
22 ноября стало известно о заключении договоренности между палестинским движением ХАМАС и Израилем о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа.

Время начала гуманитарной паузы будет объявлено в ближайшие сутки, и, как отмечено в МИД Катара, есть вероятность ее продления.

Эта инициатива пришла после подтвержденного ХАМАСом соглашения с Израилем о временном перемирии и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных.

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#соглашения
#мид
#фрг
#оон
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Северная Корея возобновит все ранее приостановленные военные меры
Yonhap: КНДР немедленно возобновит все ранее приостановленные военные меры
23 ноября 2023, 02:22

Фото: istock / e-crow

Северная Корея объявила о намерении мгновенно возобновить все военные действия, ранее остановленные в соответствии с военным соглашением с Южной Кореей от 2018 года, сообщает агентство Yonhap.
Журналисты указали, что Северная Корея заявила о своем решении немедленно возобновить все военные действия, прекращенные в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 года.

В понедельник, 20 ноября, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи призвал КНДР прекратить немедленно подготовку к запуску спутника и предупредил, что в случае реализации планов Пхеньяна будут приняты необходимые меры для защиты людей.

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#военные
#журналисты
#меры
#кндр
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Группа из 82 россиян и их родственников пересекла КПП «Рафах»
МЧС заявило, что 82 россиянина и члены их семей пересекли КПП «Рафах»
23 ноября 2023, 01:21

Фото: Официальный сайт МЧС РФ

По информации Telegram-канала МЧС России, группа из 82 соотечественников и их близких пересекла пункт пропуска «Рафах» между сектором Газа и Египтом.
В настоящее время колонна направляется в Каир. Организаторы операции уточнили, что в Каире им будет предоставлена всесторонняя медицинская и психологическая поддержка, а также обеспечат питанием, водой и местом для ночлега.

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#операции
#поддержка
#психологическая поддержка
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Шольц заявил, что призвал Путина закончить СВО на Украине во время саммита G20
22 ноября 2023, 22:25

Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита G20 призвал российского лидера Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
«Президент России сегодня впервые с начала вторжения в Украину принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война, наконец, закончилась», - прокомментировал ситуацию Шольц. 

По словам немецкого политика, Германия выступает за справедливый мир на Украине, который будет основан на уставе ООН. При этом, он также отметил, что большинство членов Евросоюза намерены продолжать помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется. 

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#политика
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#война
#германия
#мир
#оон
#шольц
#владимир путин
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«Играет, а не работает»: Украинский генерал объяснил, что не так с Зеленским
Генерал Кривонос: Владимир Зеленский превратился в мем
22 ноября 2023, 22:02

Фото: Сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский играет в обязанности президента, а не исполняет их, а для западных стран он и вовсе превратился в мем, об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чем разница. И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянно мемы, особенно, что касается одежды его и его команды», - прокомментировал ситуацию Кривонос. 

Отставной генерал также отметил, что всерьёз воспринимать Зеленского уже перестали даже его военные. При этом, украинское руководство не делает ровным счетом ничего, чтобы исправить сложившуюся в стране ситуацию. 

Ранее неназванный советник Владимира Зеленского заявил, что украинское руководство начало «воровать так, будто завтра не настанет».

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#владимир зеленский
#украина
#сво
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Путин подписал указ о новых положениях при получении гражданства РФ
22 ноября 2023, 21:34

Фото: iStock/JessAerons

Российский лидер Владимир Путин утвердил новые положения при порядке рассмотрения вопросов о приёме в гражданство РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь российского гражданства могут лишить за совершение террористические актов, преступления против государства, незаконный оборот психотропных и наркотических веществ и подделку документов. 

При этом, приобретённого гражданства РФ могут лишить за преступления, направленные против территориальной целости страны, дискредитацию ВС РФ, а также за участие в нежелательных иностранных научно-производственных объединениях.

В то же время, гражданства смогут лишить за публичные призывы к терроризму, покушение на жизнь представителей власти и организации мятежей, призванных привести к государственному перевороту.

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#владимир путин
#указ
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Politico: Орбан пригрозил ЕС приостановкой помощи Киеву
22 ноября 2023, 20:24

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перестанет помогать Украине, если ЕС не изменит свою политику в отношении Киева, об этом пишет издание Politico со ссылкой на попавшее к ним письмо Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.
«Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи», - сообщается в письме Орбана Мишелю. 

По словам венгерского премьера, любые решения о дальнейшем спонсировании украинского конфликта должны быть оговорены на предстоящем саммите ЕС в декабре и одобрены коллегиально. 

Орбан также отметил, что Европейский совет не в состоянии самостоятельно принимать решение о введении новых санкций на Россию или вступлении Киева в Европейский союз.

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#венгрия
#украина
#виктор орбан
#евросоюз
#санкции
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Финский премьер Орпо подтвердил закрытие всех КПП на границе с РФ, кроме одного
22 ноября 2023, 20:12

Фото: iStock/Ruma Aktar

Финляндия закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного, это подтвердил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Напомним, ранее в Финляндии закрыли четыре КПП на границах с Россией. В полночь 18 ноября финские пограничники установили заграждения на контрольно-пропускных пунктах Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Также сообщалось, что эти ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Остальные же КПП должны были оставаться доступными.

Сегодня стало известно о решении финского правительства оставить лишь один КПП на границе с РФ открытым. Речь идёт о Раджа-Йоосеппи. Премьер-министр страны Петтери Орпо подтвердил, что этот пункт останется единственным способом пересечь финско-российскую границу.

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#рф
#премьер-министр
#финляндия
#граница
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Главы МИД ОДКБ согласовали общие подходы к безопасности Евразийского региона
22 ноября 2023, 19:23

Фото: iStock/iDymax

Главы МИД стран Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли и подписали ряд документов, в том числе об обеспечении безопасности Евразии, об этом сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам заседания организации в Минске.
«По итогам совместного заседания был одобрен и подписан ряд документов в политической и военно-политической сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам безопасности», - прокомментировал ситуацию Алейник.

По его словам, члены ОДКБ согласовали порядка 20 документов, в числе которых заявление об обеспечении безопасности Евразийского региона, а также решение об обеспечении безопасности ОДКБ в информационной среде. 

Алейник также отметил, что в ходе заседания был принят и целый ряд документов, касающихся безопасности членов организации, которые обсудят на завтрашней сессии.

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