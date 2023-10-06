Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине

Фото: iStock/Liukov
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина полностью коррумпирована, при этом Евросоюз продолжает отправлять ей миллиарды евро. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.
Ранее экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в ЕС. Юнкер крайне возмущен тем, что некоторые голоса в Европе пытаются обмануть Киев. Он отметил, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как страна глубоко коррумпирована и нуждается в серьезных внутренних реформах.
Читайте также:
Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство
Евросоюз назвал дату вступления Украины в ЕС наугад
В Киеве признали сложность диалога с Евосоюзом о получении помощи
Екатерина Коршунова