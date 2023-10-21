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Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений

Минобороны Франции: Париж оформит договор с Ереваном о покупке вооружений ПВО
21 октября 2023, 21:16
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Ереван в воскресенье, 22 октября, оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО. Об этом сообщает Parisien.
«Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ», — пояснил Лекорню.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, виновата в этом будет Франция.


Напомним, Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, которые были намечены на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.

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СМИ: визит Макрона в Израиль ожидается во вторник
i24News: Макрон может посетить Израиль во вторник
21 октября 2023, 20:49

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Израиль во вторник, 24 октября. Об этом сообщает телеканал i24News.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о необходимости безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по урегулированию конфликта Палестины и Израиля. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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МИД России призвал согласовать шаги по палестино-израильскому конфликту
Богданов: нужно согласовать действия по остановке конфликта Палестины и Израиля
21 октября 2023, 19:48

Фото: iStock/vlad_karavaev

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о необходимости безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по урегулированию конфликта Палестины и Израиля. Об этом Богданов сообщил на саммите мира в Каире.
Дипломат пояснил, что участникам конфликта нужно отказаться от кровопролития и односторонних шагов. 

Ранее спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели. По словам Адри, вопрос о поставке гуманитарной помощи Газе решается как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу странами.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#конфликт
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#минобороны
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В Испании демонстранты захватили отель
21 октября 2023, 19:45

Фото: istockphoto/Waehatman Waedarase

В Испании пропалестинские демонстранты предприняли попытку захватить отель якобы израильтянина.
Пропалестинские демонстранты примерно час занимали отель в Барселоне, который, по предварительной информации, принадлежит бизнесмену из Израиля, пишет  агентство EFE.
 
«Около сотни пропалестинских демонстрантов в субботу около часа занимали отель в центре Барселоны», - сообщает агентство.
Примерно 100 демонстрантов, поддерживающих Палестину, вошли в вестибюль отеля. Участники демонстрации вышли на балконы, сняли флаги разных государств и повесили палестинские.
 
Спустя час люди самостоятельно покинули отель. Информации о задержаниях или ущербе не приводится.

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#палестина
#израиль
#сектор газа
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Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок и США его построят
Байден: человечеству нужен новый мировой порядок, США его построят
21 октября 2023, 18:24

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы. Об этом Байден сообщил на предвыборном мероприятии.
«Я думаю, у нас есть возможность… если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше», — подчеркнул американский президент.

По словам Байдена, объединение человечества на новых условиях увеличит мирные перспективы.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент США Джо Байден разжигает «пожар третьей мировой войны». Зюганов отметил, что вместо того, чтобы «сесть за стол переговоров», Байден снова хочет начать войну.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

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МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке
21 октября 2023, 18:08

Фото: iStock/iDymax

Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в МИД России, где ему предъявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
Сообщается, в министерстве чешскому дипломату указали на «неблаговидную роль Праги в украинском конфликте». В ведомстве также напомнили об активной поддержке Киева со стороны Чехии с целью нанести РФ серьезный удар.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что чешские попытки «выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельными».

Ранее сообщалось, что в новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны. Документ отмечает, что вероятность военной агрессии против Чехии или любой другой страны НАТО и Европейского союза наивысшая с момента завершения холодной войны.

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#россия
#страны
#чехия
#нато
#рф
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Спикер Армии Израиля Адри рассказал, когда начнётся наземная операция в Газе
В Израиле сообщили о готовности переходить к наземной операции
21 октября 2023, 16:52

Фото: iStock/e-crow

Наземная операция будет продолжаться без установленного графика.
Военные действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели, сообщил РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
 
«Израиль готов и начеку, чтобы вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром, и Израиль приступит к этому шагу в выбранное им время».
К целям операции относят демонтаж военно-политической системы ХАМАС, ликвидация командиров и лиц, которые ответственны за террористическое нападение 7 октября. При этом вопрос о поставке в сектор Газа гуманитарной помощи решается.
 
По словам Адри, Израиль не исключает освобождение военным путем заложников, которых похитило движение ХАМАС. Кроме граждан Израиля в заложниках есть и граждане 42 государств, в их числе 21 россиянин.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
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Израиль ввел полную блокаду сектора Газа
Спикер Армии обороны Израиля заявил о введении полной блокады сектора Газа
21 октября 2023, 16:38

Фото: iStock/Gilnature

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, передает РИА Новости.
По словам Адри, вопрос о поставке гуманитарной помощи Газе решается как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу странами. Он добавил, что в палестинский анклав с территории Израиля не поступает ничего, включая воду, электричество и медикаменты.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против Израиля и поэтому ей придется заплатить за удары по военным объектам и войскам на севере государства.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#электричество
#конфликт
#армия
#министр
#египет
#минобороны
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В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбления Захаровой
Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти
21 октября 2023, 16:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти. Об этом пишет РИА Новости.
Хамзаев заявил о подготовке соответствующего обращения в МВД РФ и Следственный комитет России. Парламентарий отметил, что российские чиновники работают и должны работать в интересах нашего государства, а не в интересах одной диаспоральной группы.

Хамзаев добавил, что бездумные высказывания Сатановского разжигают межнациональную ненависть и создает выгодные для ЦРУ скандалы.

Напомним, ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Он оскорбительно высказался о Захаровой и удивился, что такой человек как она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский называет Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

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В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
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#мид
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#увольнение
#чиновники
#рф
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В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
Сенатор Совфеда Шендерюк-Жидков: Латвия должна учитывать возможности ВМС
21 октября 2023, 15:58

Фото: iStock/alexnikit1981

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что руководству Латвии следует учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря, передает РИА Новости.
По мнению политика, «забавно слышать о перекрытии Балтийского моря от президента страны, флот которой состоит из 5 минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров».

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. Он отметил, что так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.

Напомним, 8 октября компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе Balticconnector. Его перекрыли в связи с подозрением на утечку, которое позже подтвердилось.

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