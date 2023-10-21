Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений

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Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Ереван в воскресенье, 22 октября, оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО. Об этом сообщает Parisien.
«Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ», — пояснил Лекорню.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, виновата в этом будет Франция.
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