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Во Франции заявили, что принятие в состав БРИКС новых стран ослабляет США

Французский политик Филиппо: Принятие в состав БРИКС новых стран ослабляет США
25 августа 2023, 03:00

Фото: iStock/William_Potter

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что принятие новых стран говорит об ослаблении Соединенных Штатов и глобальной революции. Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

«На саммите БРИКС только что было объявили о принятии с 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в публикации.

Филиппо добавил, что в настоящее время шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в БРИКС, что приводит к ослаблению США.

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#сша
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#политолог
#франция
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Reuters: Лидер нигерийских мятежников разрешил Мали и Буркина-Фасо вмешаться в случае нападения на страну извне
25 августа 2023, 01:54

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Глава мятежников Нигера, генерал Абдурахман Тчиани, разрешил армиям Буркина-Фасо и Мали вмешаться в случае внешнего нападения на Нигер, пишет 25 августа агентство Reuters.
По его словам, о готовности к этому ему сообщили премьер-министр мятежного правительства Нигера Али Ламин Зейн, а также министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп и его коллега — министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом, Оливия Рагнагневенде Руамба

Ранее глава «Национального совета по спасению Отечества» Тчиани подчеркивал, что Нигер не ищет войны, но будет готов защищаться при необходимости. Он также выразил разочарование в том, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не признают важность Нигера в поддержании стабильности в регионе, особенно в условиях усиленной активности террористов.

Напомним, генеральные штабы стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) определились с датой начала военного вторжения в Нигер, но не намерены обнародовать её.

31 июля Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением о том, что они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой Нигера или вторжение на его территорию. А ещё одна африканская страна — Гвинея — явилась первым в мире государством, которое открыто и публично выступило в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них «гарантий стабильности и согласия в стране».

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#армия
#мали
#нигер
#африка
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РИА Новости: Суд в Джорджии назначил дату рассмотрения по существу дела Трампа
25 августа 2023, 01:05

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела бывшего президента США Дональда Трампа, которого вместе с соратниками обвиняют в попытке вмешательства в выборы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ прокуратуры штата, адресованный бывшему адвокату Трампа Кеннету Чезбро.
Согласно ему, заседание для формального зачитывания обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября, а обмен доказательной базой предлагается провести в срок до 30 сентября.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск) 25 августа явится в тюрьму в Джорджии , чтобы сдаться властям. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.

Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ
Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.

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#дональд трамп
#сша
#суд
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ТАСС: Канцлер ФРГ Шольц высказался против запрета на выступление российских артистов в Германии
25 августа 2023, 00:31

Фото: сайт Кремля

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что запрет на выступления в Германии для артистов из России не имеет смысла. Об этом 25 августа пишет ТАСС.
«Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — сказал Шольц во время своей встречи с жителями Мюнхена.

Однако, подчеркнул канцлер, это касается только тех представителей России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Остальные же вряд ли из-за своей политической позиции вряд ли получат приглашение выступить в Германии.

Ранее стало известно, что знаменитая оперная певица Анна Нетребко через суд требует от нью-йоркского Metropolitan Opera выплатить ей 360 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные выступления в 2024 и 2025 годах. Директор театра Питер Гельб заявил, что Metropolitan Opera приостановил любое взаимодействие с артистами и организациями, связанными с российскими властями, до момента прекращения спецоперации.

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#россия
#германия
#культура
#запрет
#шольц
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Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина
25 августа 2023, 00:12

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Пригожина. В своём Telegram-канале он написал, что это большая утрата для всего государства.
Кадыров рассказал, что их с Пригожиным связывала многолетняя дружба, а Чечня помогала ему «в некоторых вопросах по Ливии и Африке». Также чеченский лидер отметил, что основатель ЧВК «Вагнер» внёс большой вклад в проведение специальной военной операции на Украине.

Тем не менее, как отметил Кадыров, в последнее время Пригожин «либо не видел, либо не хотел видеть» полную картину того, что происходит в стране, и просил бизнесмена оставить свои личные амбиции в угоду важным государственным делам.

«Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», — подытожил глава Чечни.

До этого президент РФ Владимир Путин тоже выразил искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Он отмечал, что погибший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым бизнесменом «со сложной судьбой» и рассказал, что знал Пригожина с 90-х годов.

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#владимир путин
#евгений пригожин
#рамзан соболезнования
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Минобороны анонсировало кадровые изменения в ВКС после отставки генерала Суровикина
24 августа 2023, 23:30

Фото: официальный сайт Кремля

После ухода с поста главкома Военно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина главное командование ждут серьезные кадровые изменения. Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.
В частности, будут назначены новый начальник штаба, первый заместитель главкома, а также командующий самой сильной воздушной армией - 4-й армией ВВС и ПВО.

22 августа стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин освобождён от должности главкома Военно-космических сил РФ, которую он занимал с 2017 года, «в связи с переходом на другую работу». Новая должность генерала при этом остаётся неизвестной.

Вместе с экс-главкомом свои должности покинули заместитель главкома ВКС генерал-полковник Андрей Юдин, а также командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.

Врио главкома, по информации РИА Новости, был назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Он же является и основным кандидатом на место Суровикина. Эксперты считают его достойным и умелым генералом, назначение которого послужило бы укреплению обороноспособности страны и, в частности, защите воздушного пространства России от атак беспилотников.

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#вкс
#кадры
#изменения
#минобороны рф
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Бывший американский морпех Мэтью Хо считает, что Зеленский продает Украину
Экс-морпех Мэтью Хо: Зеленский отдает будущее Украины банкам США
24 августа 2023, 23:14

Бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо заявил, что после окончания вооруженного конфликта Украина полностью будет зависеть от финансовой поддержки американских инвестиционных компаний. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«В этих сделках, которые Зеленский заключает, он отдает будущее Украины BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs», — сказал военный.

По словам Хо, Украина после завершения конфликта из-за оттока населения и разрушения инфраструктуры будет зависеть как от НАТО, так и от Уолл-стрит, включая американские финансовые организации и банки. Кроме того, Киеву придется отдавать то, что сейчас они получают от Запада.

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#украина
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#зеленский
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Трамп заявил, что 25 августа сдастся властям
Трамп сообщил, что 25 августа явится в тюрьму в Джорджии для сдачи властям
24 августа 2023, 22:38

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск 25 августа) явится в тюрьму в Джорджии , чтобы сдаться властям.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, в отношении бывшего американского лидера возбуждено дело о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Согласно предъявленным обвинениям, ему грозит пожизненный срок. 

Прежде, американское издание CNN сообщало, что власти США ожидают добровольной сдачи Трампа. Отмечается, что политику выдано предписание о явке в тюрьму. ​

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#трамп
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Активы РФ будут заморожены до возмещения ущерба Украине
Белый дом: Активы России будут заморожены до возмещения ущерба Украине
24 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/rarrarorro

Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию за «причинённый ущерб». Об заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В ходе встречи с европейскими коллегами, советник американского лидера заявил, что российские активы будут оставаться замороженными, пока государство в полной мере не возместит Украине ущерб, который был причинен в ходе военных действий. 

Соответствующее заявление Салливана размещено на официальном сайте Белого дома. 

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#активы
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В ЦРУ и Пентагоне знали заранее, что ВСУ будут разбиты
Политик из США Барака: В ЦРУ и Пентагоне знали заранее, что ВСУ будут разбиты
24 августа 2023, 21:40

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американский политик Аджаму Барака заявил, что в ЦРУ и Пентагоне до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на провал. Об этом он сообщил в своей социальной сети.
Политик отметил, что США побудили Украину к отказу от Минских соглашений.

Заранее зная о том, что Украина не одержит победу в конфликте, спецслужбы подтолкнули к нему. По его словам, США в настоящее время называют украинскую стратегию причиной неудач ВСУ на линии фронта. Барака добавил, что в конфликте, Украине не удастся победить военным путем. 

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