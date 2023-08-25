Во Франции заявили, что принятие в состав БРИКС новых стран ослабляет США

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Французский политик Флориан Филиппо заявил, что принятие новых стран говорит об ослаблении Соединенных Штатов и глобальной революции. Об этом он написал на своей страничке в Twitter.
«На саммите БРИКС только что было объявили о принятии с 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в публикации.
Филиппо добавил, что в настоящее время шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в БРИКС, что приводит к ослаблению США.
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