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Союза Франции и Германии больше не существует, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью для «РИА Новости».
«Пары Франция - Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин - раб, и, к сожалению, мы здесь рабы. Совершенно ясно то, что политически мы уступаем Германии во всех вопросах. Здесь нет упрека Германии: они думают о своих национальных интересах. А наши правители предают нас, подчиняясь чужим интересам», - прокомментировал ситуацию Филиппо.
Он также отметил, что Франции необходимо вновь обрести свой суверенитет и перестать подчиняться другим западным странам.
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