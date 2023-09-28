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Согласно мнению обозревателя Monde Сильви Кауфманн, страны Запада проявляют стремление отступить с политического и военного фронта из-за неудач на Украине.
Кауфманн также отметила, что конфликт на Украине является частью этой тенденции и усугубляет ее последствия. По ее мнению, уход Запада на самом деле маскирует его подготовку к другим действиям. Она считает, что страны альянса будут вынуждены идти на компромиссы по некоторым вопросам из-за недовольства их политикой в Глобальном Юге. Украинский кризис, по мнению автора, только усилил эту тенденцию.
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